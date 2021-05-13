مصر.. 15 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة خلال ساعات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن ضبط 15722 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية في أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15673) شخصاً، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (49) شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (2564) مخالفة للمحلات، التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (370) قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (3666) شيشة.

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وأضاف البيان أن ذلك "جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الوباء والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية".