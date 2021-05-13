هرباً من تنظيف المنزل في العيد.. انتحار فتاة مصرية

أقدمت فتاة مصرية على التخلص من حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق السادس، بمسكنها بسبب رفضها تنظيف الشقة بمحافظة القليوبية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، إثر قيامها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بمنطقة الخانكة.

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بالفحص وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين الفتاة وأهلها على تنظيف الشقة، وعقب ذلك قامت بإلقاء نفسها من مسكنها بالطابق السادس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أسرتها.