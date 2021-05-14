.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتصالات سعودية مصرية أردنية لوقف انتهاكات إسرائيل

طفل فلسطيني عالق بين الركام نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة 13 مايو 2021- فرانس برس

اتصالات سعودية مصرية أردنية لوقف انتهاكات إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع تواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه بحث مع وزراء خارجية السعودية ومصر، سبل وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

122 قتيلاً في غزة.. وإسرائيل ترسل مزيداً من التعزيزات العرب والعالم 122 قتيلاً في غزة.. وإسرائيل ترسل مزيداً من التعزيزات

وقال إنه أجرى محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان حول الجهود المستهدفة لوقف العدوان على القدس وغزة وبقية الأراضي الفلسطينية سبيلا وحيدا لوقف التصعيد الحالي.

كما أكد عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن الاحتلال أساس الصراع وإطلاق حراك سياسي فاعل لإنهائه هي أولوية نعمل عليها مع الشركاء والأشقاء.

وبحث أيضاً مع وزير خارجية مصر سامح شكري سبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال إن الاتصال شمل بحث سبل وقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر وقف إسرائيل العدوان على غزة، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في القدس وبقية الأراضي المحتلة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية التصعيد.

كما بحث وزير الخارجية الأردني، محادثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي حول الجهود المبذولة لوقف الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي في القدس وغزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

جاء ذلك، مع دخول العنف يومه الخامس، بين غزة وإسرائيل، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تدعو للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 10 قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في حوادث منفصلة بالضفة، مضيفة أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني مصور مصلى العيد المعلق فوق جبال بالسعودية: فيفا تسكنني
حذف فيديو عن السياحة التركية.. ودعوات لإقالة الوزير حذف فيديو عن السياحة التركية.. ودعوات لإقالة الوزير
الأكثر قراءة
هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ توضيح يحسم الجدل
رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها رائحة الفم الكريهة.. إليك أسهل 4 طرق للتخلص منها
شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود
تهديد واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد يومين.. ماذا سيحدث؟ تهديد واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد يومين.. ماذا سيحدث؟
مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً مفاجأة.. سبب التجلطات الناتجة عن اللقاحات بات معروفاً
بعد الجدل.. بعد الجدل.. "فيديو الكفن" يطيح بمسؤولين أمنيين في مصر
قبل أن تذهب
كورونا يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتهنئة بعيد الفطر في الأردن
كورونا يحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتهنئة بعيد الفطر في الأردن
اكتشف المزيد