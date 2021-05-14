شاهد.. سفير أميركا بالقاهرة يصنع كعك العيد

بعيداً عن الدبلوماسية والبروتوكولات المتبعة في السفارات والقنصليات، شارك السفير الأميركي لدى القاهرة جوناثان كوهين، المصريين فرحتهم بالعيد بطريقة مختلفة هذا العام.

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وظهر السفير الأميركي في فيديو مرتدياً ملابس كتب عليها "أحب مصر"، وشارك في صناعة الكعك الذي يعده المصريون في العيد كأحد طقوس الاحتفالات.

وهنأ كوهين، المصريين في نهاية الفيديو بحلول عيد الفطر المبارك، قائلاً بلغة عربية بسيطة "عيد مبارك".

كما أعرب السفير الذي شاركه الطاهي أشرف معتز من داخل السفارة الأميركية، عن سعادته لعمل الكعك، مؤكداً أنه حزين لأنه لا يستطيع المشاركة في الاحتفالات نظراً لظروف وباء كورونا.

وكان السفير الأميركي لدى القاهرة قد قام بتسليم مصر صباح الخميس، 1.8 مليون جرعة من لقاح كورونا حيث تبرعت الولايات المتحدة بإجمالي مبلغ 11 مليار دولار لدعم مكافحة الفيروس، معتبراً أن توفير اللقاحات يعد أمراً حيوياً لإنهاء هذه الجائحة.