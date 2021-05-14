شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

أطلق شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حملة دولية لمساندة الشعب الفلسطيني وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا، اليوم الجمعة، قادة وشعوب العالم "لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

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وقال في بيان "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

كان شيخ الأزهر قد خص الشعب الفلسطيني بالتهنئة بعيد الفطر أمس مؤكدا أن الفلسطينيين هم رمز الصمود، وفلسطين قلب العروبة، وأن القدس ستظل قضية المسلمين الأولى.

وقال في تدوينة نشرها على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر" كل عام والشعب الفلسطيني رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".