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مصر طالبت دولا بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
حصري للعربية

مصر طالبت دولا بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام

مصادر العربية: مصر طلبت من إسرائيل التهدئة لتتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر العربية، اليوم الجمعة، بأن مصر طالبت دولا غربية بالضغط على إسرائيل للقبول بهدنة لأيام، مشيرة إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي على غزة يمنع لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية.

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وأوضحت المصادر أن القاهرة طلبت من تل أبيب التهدئة لتتمكن من إدخال مساعدات علاجية إلى غزة، كما طلبت وقف القصف الجوي على غزة لإجلاء المصابين.

تجميد ملفات

كانت تل أبيب قد رفضت قبول وساطة القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة، وغادر الوفد المصري، أمس الخميس إسرائيل متحفظا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة.

وأفادت مصادر "العربية/الحدث"، الجمعة، بأن القاهرة قررت الرد على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.

كما تابعت أنها حذّرت إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة.

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في غزة (رويترز)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في غزة (رويترز)

"هدنة لمدة سنة"

وكشف الوفد المصري أنه عرض على تل أبيب هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق.

كذلك طلبت مصر من إسرائيل وقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، وأيضا إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة، مؤكدة قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالالتزام.

إلا أن القاهرة نقلت الرفض الإسرائيلي، كاشفة أن تل أبيب لم تقبل أي وساطات قبل القضاء على الجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما نقلته عنها.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنه وفقاً لتعليمات من القيادة السياسية، فسوف يتم نقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج في القاهرة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 122 قتيلاً و900 جريح.

حشد إسرائيلي

وأكد مراسل العربية/ الحدث الجمعة أن إسرائيل أرسلت مزيداً من التعزيزات العسكرية للشريط الحدودي مع القطاع، لتضاف إلى الحشود الكبيرة المتواجدة هناك أصلاً.

وأوضح أن المستشفيات في القطاع أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي، مع ارتفاع أعداد المصابين التي بلغت 900 منذ انطلاق التصعيد مساء الاثنين الماضي.

يشار إلى أنه مع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، لا يبدو أن هناك أي مؤشر على التراجع وخفض التصعيد ودوامة العنف، على الرغم من الوساطات التي دخلتها مصر والأمم المتحدة.

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