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اتفاق سعودي مصري على إنهاء التصعيد في غزة

من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 - فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 15 مايو 2021 - فرانس برس

اتفاق سعودي مصري على إنهاء التصعيد في غزة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أكدت السعودية ومصر، اليوم السبت، ضرورة الحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر في قطاع غزة.

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وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك في إطار التنسيق بين الوزيرين حول جهود التعامل مع الوضع.

بدوره، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إلى أن الاتصال قد شهد تبادلاً للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء، حيث استعرض الوزير شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء.

واتفق الوزيران على الإبقاء على التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في كافة الأطر والمحافل من أجل إنهاء التصعيد العسكري على قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع إلى مواجهة شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة على مُجمل السلم الإقليمي.

وأكدا أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتين ويحقق كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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