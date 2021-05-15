رفض زواج ابنته فقتلها وخالها.. ونفذ مجزرة ثم انتحر

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة القليوبية، على جثة المتهم بقتل ابنته وخالها وإصابة 4 آخرين في قرية سرياقوس دائرة مركز الخانكة.

في التفاصيل، تخلص المتهم من حياته وانتحر عقب ارتكابه جريمته لاعتراضه على زواج ابنته بإطلاق النيران على نفسه، ما أسفر عن وفاته في الحال وعثر على جثته بجوار مسكنه.

مادة اعلانية

كانت مباحث مركز الخانكة في القليوبية، قد تلقت بلاغا يفيد بقيام شخص عمره 35 عاما باقتحام منزل طليقته وأطلق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته إثر تلقيه طلقة بالرأس، وابنة المتهم عمرها 18 سنة، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن، بينما أصيب شخص ثالث ونجل شقيق طليقة المتهم، بطلق ناري بالقدمين، كما أصيب نجل المتهم بالكتف، فيما أصيبت طليقته بكدمات وخدوش.

بسؤال المصابين قرروا أن المتهم على خلاف مع زوجته، وتم الطلاق بينهما منذ عام ونصف، ويتعاطى المواد المخدرة، فيما تولت الزوجة تربية الأولاد ويساعدها أشقاؤها، وعندما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته المتوفاة، اعترض المتهم على الزواج فأحضر السلاح الناري واقتحم المنزل وأطلق عليهم الرصاص.