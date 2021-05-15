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رفعت حالة الطوارئ.. مصر تفتح مستشفياتها لجرحى غزة

غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

رفعت حالة الطوارئ.. مصر تفتح مستشفياتها لجرحى غزة

تشكيل لجنة لاستقبال جرحى القطاع الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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كشف دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن صدور قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يضمن فتح المستشفيات المصرية أمام الجرحى الفلسطينيين من أجل تلقي العلاج، مثمناً الموقف المصري من التصعيد في غزة.

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وأعلن السفير تشكيل لجنة لاستقبال جرحى غزة الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدا حرص السفارة على خدمتهم ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم.

الدرجة القصوى

جاء ذلك بعدما أوضحت هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بـ3 مستشفيات تابعة لها لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة.

من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز
من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز

وأوضحت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة فى بيان الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة، مضيفاً أن هذه المنشآت شملت المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى أبو خليفة، ومستشفى 30 يونيو.

كما تم تعليق إجازات عيد الفطر لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعداداً لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.

كوادر جديدة ومخزون دم

وقالت إن المستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال المصابين القادمين من غزة جاهزة لاستقبال المصابين، لافتًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الثلاثة بإضافة كوادر جديدة وتأمين مخزون الدم داخل هذه المستشفيات، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج والتعامل السريع مع المصابين.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس
من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

إلى ذلك، أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية شمال البلاد إرسال وفد طبي من كافة التخصصات لمساعدة مصابي غزة بمستشفى العريش، بناء على تعليمات من وزارة الصحة، حيث تم التنسيق لعددٍ من الأطباء بجميع التخصصات العاملين بمستشفيات الدقهلية لمساندة زملائهم من أطباء مستشفى العريش في علاج مصابي غزة.

يشار إلى أن مراسل "العربية/الحدث"، كان قد أوضح أن المستشفيات في القطاع أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي، مع ارتفاع أعداد المصابين التي بلغت أكثر من 1750 حالة منذ انطلاق التصعيد مساء الاثنين الماضي.

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