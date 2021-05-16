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نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً

نباتات سوداء غربية في مصر
نباتات سوداء على ساحل المتوسط في مصر

نباتات غريبة تظهر على ساحل المتوسط بمصر وتثير ذعراً

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية إنها كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية تسمى "البوسيدونيا".

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أثارت نباتات سوداء غريبة ظهرت على شاطئ البحر المتوسط الذعر في مصر.

ولاحظ المواطنون وجود تلوث بشواطئ إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 57، شمال مصر، معتقدين أنه تلوث زيتي وعلى الفور تم توجيه لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية إنه تبين عدم وجود أي نوع من التلوث بالمنطقة، موضحة أنها كميات من الأعشاب البحرية الطبيعية تسمى "البوسيدونيا".

وأكدت أن البوسيدونيا أوسينيكا تعد من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط، وهي من أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، وتعد واحدة من الثروات البحرية الرئيسية في المنطقة، مضيفة أنها تسمى "رئة البحر المتوسط" لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد المياه الساحلية بالأكسجين.

وذكرت أن البوسيدونيا تعتبر مؤشرا هاما على جودة المياه الساحلية نظراً لحساسيتها الشديدة للتلوث حيث لا يمكنها أن تنمو إلا في المياه النظيفة وغير الملوثة.

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وأوضحت فؤاد أن تلك الأعشاب تمثل أهمية غذائية قصوى لمجموعة كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية الحيوانية التي تستخدم هذه الموائل كمأوى آمن للراحة والتفريخ والحضانة، كما تعتبر عنصرا هاما لمقاومة نحر الشواطئ وتثبيت التربة وكسر الأمواج.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أنه أثناء دورة حياة هذا النبات تتجدد الأوراق والريزومات فتخرج الأوراق القديمة وتحملها التيارات والأمواج إلى الشاطئ، مؤكدة أن وجودها على الساحل مهم بيئيا للعديد من الكائنات وعودتها للمياه بفعل الأمواج والرياح يساعد على زيادة الإنتاجية بعد تحللها.

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