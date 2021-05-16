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السيسي يوجه بعلاج مصابي غزة بمصر وتلبية احتياجات القطاع

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
غزة و حماس

السيسي يوجه بعلاج مصابي غزة بمصر وتلبية احتياجات القطاع

وأعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري صباح اليوم الأحد حيث بدأ توافد المسافرين والطلاب والراغبين في العلاج

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

وأمر السيسي الحكومة بالتنسيق مع الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

وأعادت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري صباح اليوم الأحد حيث بدأ توافد المسافرين والطلاب والراغبين في العلاج فيما لم يصل حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة أي جريح من المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية .

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وكانت مصادر مصرية قد كشفت لـ" العربية .نت " أنه تقرر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض .

وأعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، السبت وصول عشر سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي لعلاجهم في المستشفيات المصرية، حيث خصصت مصر ثلاث مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبئر العبد والإسماعيلية، كما شكلت السفارة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة

وكشف دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر، مثمنا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير عليهم.

وقبل يومين أعلنت هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بـ3 مستشفيات تابعة لها لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة ، فيما أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء في مصر، أن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، منذ مساء الجمعة وحتى اليوم الأحد .

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