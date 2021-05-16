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1200 طبيب مصري تطوعوا لعلاج جرحى غزة

من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز 15 مايو 2021
من القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز

1200 طبيب مصري تطوعوا لعلاج جرحى غزة

وزارة الصحة في مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء في مصر، أن 1200 طبيب سجلوا بياناتهم على موقع النقابة للعمل كمتطوعين في علاج مصابي غزة، منذ مساء الجمعة وحتى اليوم.

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وقال في بيان رسمي السبت، إنه تم التواصل مع الدكتور عبد اللطيف الحاج مسؤول العلاقات الخارجية بدائرة الشؤون الصحية فى غزة للاستفسار عن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المسؤول الفلسطيني أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجرى تجهيزها، حيث سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى النقابة التي تستقبل تبرعات المصريين الراغبين.

تحضير وإجراءات

كما تابع أن هناك احتياجا في غزة لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة، وسيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم فى التطوع بالسفر إلى غزة، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وإرسال قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر لإنهاء الإجراءات.

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (رويترز)

وكان دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية قد كشف عن صدور قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر.

رفع درجة الاستعداد للقصوى

كما ثمن السفير وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير عليهم.

تشييع جثامين قتلى القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز
تشييع جثامين قتلى القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز

وأعلن السفير تشكيل لجنة لاستقبال جرحى غزة الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا حرص السفارة على خدمة الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم وشفائهم.

يذكر أن هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بـ3 مستشفيات تابعة لها لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الوزارة.

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