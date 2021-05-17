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السيسي لماكرون: لا بد من حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين

French President Emmanuel Macron listens to Egyptian President Abdel Fattah el-Sissi after their talks at the Elysee Palace in Paris, France May 17, 2021. Thibault Camus/Pool via REUTERS
من استقبال ماكرون للسيسي
الشرق الأوسط

السيسي لماكرون: لا بد من حل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين

الرئيس الفرنسي أعرب عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف أعمال العنف في فلسطين بأسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وخلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين في باريس، استعرض السيسي مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص.

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وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن اللقاء بين السيسي وماكرون شهد تباحثا حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا.

وأكد السيسي في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي هذه البلاد وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

من جانبه، أعرب ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.

وأكد السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب السيسي عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي.

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