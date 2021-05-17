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صور.. مساعدات غذائية وطبية مصرية في طريقها لغزة

حافلات مصرية تحمل مساعدات غذائية وطبية إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها قطاع غزة
غزة و حماس

صور.. مساعدات غذائية وطبية مصرية في طريقها لغزة

تقرر إدخال الحافلات للقطاع بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين لتوزيعها على السكان وسد احتياجات المستشفيات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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توجهت اليوم الاثنين حافلات مصرية تحمل مساعدات غذائية وطبية إلى معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقرر إدخال الحافلات للقطاع بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين لتوزيعها على السكان وسد احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية بالقطاع.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما وجه بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

يأتي ذلك فيما يواصل معبر رفح استقبال حافلات المسافرين الفلسطينيين القادمين من غزة إلى مصر لليوم الثاني على التوالي بعد عبور 290 مسافرا فلسطينيا أمس.

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وكانت مصر قد قررت استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

وشكلت سفارة فلسطين بالقاهرة، لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة.

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