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ما حقيقة "البطيخ المسرطن" بأسواق مصر؟

البطيخ
تعبيرية

ما حقيقة "البطيخ المسرطن" بأسواق مصر؟

الشائعة انتشرت بشكل كبير وأثارت الرعب بين المصريين.. نائب يتقدم بطلبات إحاطة لتوضيح الأمر

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دبي - العربية.نت

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تقدم النائب المصري أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب حول شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه إعلاميا "البطيخ المسرطن"، وهي الشائعة التي انتشرت بشكل كبير وأثارت الرعب بين المصريين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع النائب المصري، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأخبار" من تصريحات صحافية، أن هناك بطيخا مرشوشا بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك "بطيخا مسرطنا" أو يسبب السرطان.

وطالب النائب بحضور الوزراء والمسؤولين أمام لجنة الصحة بمجلس النواب للرد على حقيقة ما يتم تداوله حول الأمر، ووجود بطيخ يسبب السرطان، مشيرًا إلى أن أزمة البطيخ "المحقون" أو المرشوش بالمبيدات - على حد تعبيره - موجود بالأسواق وسبق التحذير منه مسبقاً.

تعبيرية
تعبيرية

وتابع حته أن الغرف التجارية وتحديدًا "شعبة الخضر والفاكهة" بغرفة القاهرة، أكدت وجود فساد في بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.

وأشار إلى أن الأمر مؤثر أيضًا اقتصاديًا وأضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد، حيث تراجع الشراء بنسبة كبيرة ودون بيع، ما يودي إلى فساد البطيخ الجيد بالفعل ويعرّضه للتلف، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة مطالبًا بمواجهة الأمر والتوعية مع تشديد الرقابة على الأسواق.

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وأكد حته أن البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفي وجود "بطيخ مسرطن" وهو تعبير مخيف تم استخدامه.

وشدد النائب على أن الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لإطلاق شائعات مثيرة، ولابد أن يتم مواجهة الشائعات والتأكيد على دور الرقابة في كشف أي سلع أو خضر أو فاكهة فاسدة، وأنه لا يوجد ما يثبت وجود أي مبيدات مسرطنة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر مبيدات مسرطنة، وأن هناك رقابة صارمة في هذا الأمر وأن مطالبته في الأساس تستهدف كشف الحقيقة لإزالة المخاوف لدى المواطنين.

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