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ماكرون يجدد دعمه لمبادرة مصر لوقف التصعيد في غزة

French President Emanuel Macron and Egyptian President?Abdel Fattah al-Sisi attend video conference with Jordan's King Abdullah II ibn Al Hussein (on screen) to work on a concrete proposal for a ceasefire and a possible path to discussions between Israel and the Palestinians at the Elysee Palace in Paris, France, May 18, 2021. (Reuters)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد افتاح السيسي (رويترز)

ماكرون يجدد دعمه لمبادرة مصر لوقف التصعيد في غزة

القمة تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع

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دبي- العربية.نت

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أفاد مراسل العربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدد دعمه للمبادرة المصرية لوقف التصعيد في غزة.

كما نقل عن وزير الخارجية الفرنسي معارضة باريس لعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ظهر الثلاثاء، مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة في خفض التصعيد الجاري منذ أكثر من أسبوع، بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتسعى القمة الثلاثية الافتراضية، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه في بيان اليوم، إلى تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع.

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وكان ماكرون ناقش، الاثنين، مع نظيره المصري المتواجد في باريس المسألة، وأعلن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

مساعٍ مصرية

وتتزامن تلك القمة مع مساعٍ مصرية متواصلة من أجل الدفع نحو وقف القتال. وكان مراسل "العربية" أفاد بوقت سابق اليوم أن وفداً أمنياً مصرياً من المتوقع أن يصل تل أبيب خلال الساعات الـ 24 القادمة، من أجل الدفع نحو التهدئة.

بموازاة ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أيضا لبحث كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة المكونة من 27 دولة للمساعدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة.

من غزة (أسوشييتد برس)
من غزة (أسوشييتد برس)

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن الاجتماع يهدف إلى تحديد "أفضل السبل التي يمكن أن يسهم بها الاتحاد الأوروبي في نزع فتيل التوترات ووقف التصعيد والعنف الدائر".

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الأولوية تتمثل في وقف العنف وتفادي المزيد من الخسائر البشرية. وذكر في تغريدة على تويتر أن "هناك حاجة لمبادرات طويلة الأمد تساعد على كسر دوامة العنف".

إلا أنه لا يتوقع أن يصدر عن الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية قرارات حازمة تنطوي على تهديدات بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى مماثلة.

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