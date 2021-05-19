"سفاح الجيزة" الذي شغل مصر..المتهم إلى الأمراض العقلية

ما زالت قضية "سفاح الجيزة" تشغل بال المصريين رغم مرور سنوات عليها، لاسيما لبشاعة تفاصيل تلك الج ريمة التي ارتكبت، حيث أعلنت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء، عن تأجيل محاكمة المتهم قذافي فراج، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للكشف عليه، لمعرفة ما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو اضطرابات عقلية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 سبتمبر المقبل، للاطلاع على الرأي الطبي بشأن حالة المتهم، المتورط في 4 قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد لقتله صديقه وزوجته وسيدتين، حيث صدرت 3 أحكام إعدام بحقه.

وكانت النيابة العامة أكدت سابقا بالأدلة والبراهين قتل المتهم لصديقه عام 2015، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المتهم في منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الجريمة

ووقعت الجريمة بعد أن استقبل المتهم صديقه الذي يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، إثر عودته من الخارج في مطار القاهرة، ثم اصطحبه إلى منزله لتناول الغداء معاً، حيث وضع له السم في الطعام.

ثم قرر دفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.

ولاحقا اعترف المتهم بقتل 3 آخرين وهم زوجته الأولى فاطمة زكريا، والتي قتلها بسبب خلافات مالية وأسرية، ووضع جثمانها في ثلاجة كبيرة، ثم دفنها بجانب صديقه.

كما اعترف بقتل فتاة كانت تعمل في إحدى المكتبات معه ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة، وتوجه المتهم إلى الإسكندرية وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل يملكه.

وكان النائب العام المصري، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017.