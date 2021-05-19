مصر تطلب تفسيرا من سفير لبنان حول تصريحات شربل وهبة

طلبت وزارة الخارجية المصري، مساء الثلاثاء، من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، استنكرت في وقت سابق الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأعربت في بيان "عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية".

كما أكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفة: "نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".