مصر.. حسابات بنكية للتبرعات لإعادة إعمار غزة

بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة المصرية، لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الصعد من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد، واستعادة الاستقرار.

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وخصص صندوق تحيا مصر -صندوق حكومي- حسابا في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للفلسطينيين.

كما أعلن الصندوق استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة خلال أيام.

وكان السيسي قد أعلن أمس تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.