وفد في رام الله.. القاهرة تبذل جهودها لإنجاح وقف النار

في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على خط النزاع في قطاع غزة، وتوقع الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خفض العنف بشكل كبير اليوم الأربعاء، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن وفداً مصرياً رفيعاً زار رام الله، ناقلاً رسالة من القيادة المصرية تؤكد أنها تبذل جهدها لإنجاح وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الوفد التقى مسؤولين فلسطينيين بارزين لمناقشة تطورات الأوضاع وآخر المستجدات على الساحة.

كما أعلن أعضاؤه لرئيس الوزراء الفلسطيني، استعداد القاهرة دعم بلاده في كافة المجالات المختلفة.

وكانت على طاولة الحوار في رام الله أيضاً عدد من الملفات الأخرى بينها إعادة الإعمار.

ووفق المعلومات، فقد بحث الوفد المصري سبل تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين واستمرار فتح معبر رفح.

مفاوضات لهدنة في غزة

يذكر أن مصدراً عسكرياً إسرائيلياً كان أعلن في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" ضد الفصائل المسلحة في غزة.

وقال المصدر لصحافيين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس: "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار"، لكننا "نستعد أيضا لأيام أخرى".

ومنذ العاشر من مايو، قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 241 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب الآلاف، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما سقط على الجانب الإسرائيلي 12 شخصاً، وجرح 309 أشخاص.