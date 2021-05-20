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بايدن يبحث مع السيسي التهدئة بفلسطين.. توافق على احتواء التصعيد 

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن
غزة و حماس

بايدن يبحث مع السيسي التهدئة بفلسطين.. توافق على احتواء التصعيد 

تنسيق أميركي مصري لاحتواء الموقف المتفجر بين إسرائيل والفلسطينيين

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتهدئة في غزة.

وتناول الاتصال، التباحث وتبادل الرؤى، من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة.

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة

وذكرت الرئاسة أنه جرى التوافق بين الجانبين على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، لاحتواء تصعيد الموقف.

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وأعرب الرئيس الأميركي، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

وأكد السيسي أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد، مشددا على موقف مصر الثابت في هذا الصدد، بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

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