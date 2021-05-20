مصر تدعو للتوحد خلف المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن

دعت مصر اليمنيين بالتوحد خلف المبادرة السعودية لحل أزمة بلادهم.

وأكدت على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حول المبادرة بما يحقن دماء الشعب اليمني ويدعم جهود إحلال السلام.

وخلال استقبال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس في القاهرة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، جدَّد الوزير المصري التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على ضرورة تغليب الحل السياسي على نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني. ورحب شكري بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وجدد التأكيد على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حولها بما يدعم جهود إحلال السلام.

من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز مُختلف أُطر التعاون الثنائي، لاسيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.