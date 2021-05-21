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السيسي ينعى سمير غانم.. "فنان عاش من أجل نشر البهجة"

فيديو من أمام المستشفى الذي توفي فيه الفنان سمير غانم حيث يتوافد اقاربه لاستلام الجثمان
الفنان الكوميدي سمير غانم

السيسي ينعى سمير غانم.. "فنان عاش من أجل نشر البهجة"

الرئيس المصري ذكّر بأن النجم الكوميدي ترك خلفه "ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية"

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دبي – العربية.نت

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نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نجم الكوميديا سمير غانم، الذي رحل أمس الخميس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركاً خلفه ميراثاً عظيماً من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أرشيفية)
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أرشيفية)

وتوفي الممثل المصري سمير غانم الخميس عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالي ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

وقد عانى غانم تدهوراً في الوظائف الحيوية للكلى خلال الأيام الماضية ما تسبب في دخوله العناية المركزة في حالة حرجة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، حتى وفاته الخميس.

من تشييع الفنان سمير غانم
من تشييع الفنان سمير غانم
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وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا غانم ابنة الفنان الراحل، عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا حبيبي"، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي أدخل نهاية أبريل إلى المستشفى جراء فشل كلوي أعقب إصابته بكورونا.

وشيع جثمان غانم بعد صلاة الجمعة اليوم في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية.

ولم تتمكن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز من توديعه بسبب وجودها في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين جراء تبعات إصابتها بكورونا.

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