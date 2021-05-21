وفاة رجل الأعمال المصري أحمد بهجت بعد صراع مع المرض

غيب الموت ظهر الجمعة رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، مالك فضائية دريم، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت ابنته شهد بهجت نبأ وفاته، مشيرة إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ونعته بكلمات عبرت فيها عن افتقادهم له.

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الراحل أحمد بهجت مؤسس أول قناة فضائية مصرية وهي قناة "دريم" كان في رحلة علاج خارج مصر، قبل أن يتوفى في النهاية، وتعمل العائلة على إنهاء الترتيبات الخاصة بوصول الجثمان ودفنه في مصر.

وقدم بهجت العديد من المشروعات الناجحة التي كان بعضها في مجال الإعلام والبعض الآخر في مجال الترفيه، حيث أسس أكبر مدينة ملاهي وهي "دريم بارك"، كما كانت له مساهمات في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية.

وجاءت بدايات بهجت في ثمانينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة الأميركية، حينما اخترع جهاز يتولى حساب مواقيت الصلاة في كل مدينة واتجاه القبلة، اعتمادا على إدخال خطوط الطول والعرض، ودخل بهذا الجهاز في شراكة مع إحدى الشركات.

وتخرج الراحل في هندسة القاهرة قبل حصوله على الماجستير، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل استكمال دراسته، وبدء مسيرته العملية.