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"زايد 3".. تدريبات مصرية إماراتية بمشاركة القوات الخاصة

انطلاق تدريبات زايد 3 العسكرية المشتركة بين الإمارات ومصر
قوات مصرية مشاركة في التدريبات

"زايد 3".. تدريبات مصرية إماراتية بمشاركة القوات الخاصة

مصر: التدريب يأتي في إطار تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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انطلقت فعاليات التدريب الإماراتي-المصري المشترك "زايد 3" والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

قوات مصرية مشاركة في التدريبات
قوات مصرية مشاركة في التدريبات
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وأضاف أن مراحل الإعداد لهذا التدريب تضمنت رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب "زايد 3" يأتي "في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".

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