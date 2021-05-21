"زايد 3".. تدريبات مصرية إماراتية بمشاركة القوات الخاصة

انطلقت فعاليات التدريب الإماراتي-المصري المشترك "زايد 3" والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن التدريب يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

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وأضاف أن مراحل الإعداد لهذا التدريب تضمنت رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب "زايد 3" يأتي "في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".