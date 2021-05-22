مصادر: اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية بمصر

كشفت مصادر لـ "العربية" أن مصر تجري اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية في القاهرة، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبون وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أشارت المصادر إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لمباحثات تتعلق بغزة.

وذكرت المصادر أن القاهرة تسعى لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضافت مصادر "العربية" أن مصر ستعمل على تهدئة طويلة لـمدة عام دون شروط.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن إسرائيل أكدت حرصها على الحفاظ على الهدوء في غزة.

فلسطيني يجلس بجانب حطام منزله في غزة من الدمار في غزة

وذكرت أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى مساء الجمعة اتصالاً هاتفيا من نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، حيث ثمَّن أشكنازي جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، كما أكد حرص بلاده على الحفاظ على الهدوء.

وبحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وكانت الخارجية المصرية قد أكدت أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والدفع بمسار التسوية السياسية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، موكداً أن أعين مصر تنصب على أهمية عدم إغفال أصل وجذور المشكلة الأكبر ألا وهي الدفع بمسار التسوية السياسية.

وكان مراسل "العربية" أفاد بمغادرة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة. وكشفت مصادر أن المسؤولين الأمنيين المصريين طالبوا الفصائل الفلسطينية بضرورة ضبط النفس والسيطرة على منع إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل. كما جرت مناقشة الخطوات القادمة وضرورة التوحد ونبذ أي خلافات وضرورة السيطرة الأمنية لمنع إطلاق الصواريخ من القطاع وإفشال الهدنة.