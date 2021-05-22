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مصر.. الصحة تنفي ظهور "الفطر الأسود" لكورونا بالبلاد

الفطر الأسود
مريض مصاب بالفطر الأسود
فيروس كورونا

مصر.. الصحة تنفي ظهور "الفطر الأسود" لكورونا بالبلاد

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أكد امتلاك مصر نظام ترصد قوي للأوبئة ويختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، إنه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة "الفطر الأسود" فى مصر بين مصابي كورونا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، بحسب ما نقل عنه موقع "اليوم السابع"، أنه في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

وأكد الدكتور محمد عبدالفتاح، امتلاك مصر نظام ترصد قوي للأوبئة ويختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، ويقدم حلولا سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا.

من الهند
3 صور من الهند
3 صور
من الهند
من الهند
من الهند
من الهند
من الهند
من الهند

وتابع بالقول: "هناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية".

يُشار إلى أن "الفطر الأسود" أو "الفطر العفني" ظهرت إصابات عديدة به فى دولة الهند مؤخرا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ويحدث داء "الفطر الأسود" بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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ويُصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

يجب اكتشاف العدوى مبكراً لأنها عدوانية، ويحتاج العلاج لكشط الأنسجة الميتة وإزالتها. ويُضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

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