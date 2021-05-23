مصر.. إعفاء الطلاب الفلسطينيين من رسوم الدراسة

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة من رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأقر المجلس في اجتماعه اليوم الأحد إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، مع تقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

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قافلة إغاثية

وفي إطار الدعم المصري لفلسطين، وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسرعة تسيير قافلة إغاثية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية، تضامنًا مع الفلسطينيين.

وأرسلت مصر قبل يومين قافلة من صندوق تحيا مصر تتضمن أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضراوات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى مراتب وسجاد أغطية، ومطهرات، وكمامات طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

إعادة الإعمار

يأتي ذلك ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرة المصرية، لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخصص صندوق تحيا مصر -صندوق حكومي- حسابا في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية للفلسطينيين.

كان السيسي قد أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

يشار إلى أنه وفي تمام الساعة الثانية من فجر أول أمس الجمعة دخلت الهدنة واتفاق وقف النار في الأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ بعد وساطة مصرية.