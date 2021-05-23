.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير خارجية مصر يتوجه للأردن لبحث سبل تحريك مسار السلام

سامح شكري

وزير خارجية مصر يتوجه للأردن لبحث سبل تحريك مسار السلام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة الأردنية عَمّان، ومن المقرر أن يبحث مع الملك عبد الله الثاني والمسؤولين الأردنيين سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل.

بسبب الدمار.. حماس "أنهينا العام الدراسي في غزة" العرب والعالم بسبب الدمار.. حماس "أنهينا العام الدراسي في غزة"

ووفق بيان الخارجية المصرية فإن زيارة شكري ستتضمن "إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، فضلاً عن بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية أن عاهل البلاد الملك عبد الله أكد اليوم الأحد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة.

وأضافت أن الملك عبد الله قال إن "الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية".

وقال أيضا "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل" وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
قبل أن تذهب
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
اكتشف المزيد