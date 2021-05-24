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تشكيل لجنة دولية بمشاركة السلطة الفلسطينية لإعمار غزة

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس
حصري للعربية

تشكيل لجنة دولية بمشاركة السلطة الفلسطينية لإعمار غزة

القاهرة تحضر لاجتماعات داخل مصر للبدء في مفاوضات الهدنة الدائمة في غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر "العربية/الحدث"، الأحد، أن الوفد المصري بحث في غزة قبل مغادرته المساعدات المالية لاعادة اعمار غزة.

وكشفت عن تشكيل لجنة دولية تضم مصر، للإشراف على إعادة الإعمار.

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كما قالت المصادر أن الأموال ستكون في يد السلطة الفلسطينية، مبينة أن القاهرة أبلغت تل ابيب أن أموال الإعمار ستخضع لرقابة ولن تستغل لشراء أسلحة.

وأكدت أن القاهرة وجهت بضرورة تثبيت الهدنة، مشيرة إلى أن الوفدان المصريان سيعودان إلى غزة وتل ابيب لمراقبة وقف اطلاق النار.

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس

هدنة دائمة

وقالت المصادر أيضاَ، أن القاهرة تحضر لاجتماعات داخل مصر للبدء في مفاوضات الهدنة الدائمة في غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد دعا لإيجاد طرق تمنع وصول مواد إعادة إعمار غزة لحركة حماس.

وقال غانتس اليوم الأحد: "نعمل مع مصر لضمان وصول مواد إعادة الإعمار لغزة بعيداً عن حماس".

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس

وساطة مصرية

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب من 248 قتيلاً فلسطينياً، بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.

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