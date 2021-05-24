مصريان خرجا للتنقيب عن الآثار.. فماتا جوعاً وعطشاً

بعد اختفائهما لأسابيع، عثر أهل قرية مصرية على جثتين في إحدى صحارى محافظة سوهاج، تعودا لشقيقين خرجا للتنقيب عن الآثار، ويبدو أنهما ضلا طريقهما بعد ذلك.

فقد تلقى مدير أمن سوهاج بلاغاً بالعثور على الجثتين للشقيقين، يبلغ الأول من العمر 73 عاماً، و الثاني 81 عاماً، وذلك في المنطقة الجبلية في قرية البلابيش التابعة لمدينة دار السلام.

تحلل تام

كما أفادت السلطات بعد معاينة الجثتين أنهما في حالة تحلل تام ولا يوجد أي إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية أن الشقيقين خرجا من منزلهما دون أن يخبرا أحداً في أبريل الماضي.

كذلك رجحت التحريات أنهما خرجا للتنقيب عن الآثار، وضلا الطريق بعد ذلك وتوفيا بسبب تعرضهما للجوع والعطش.

يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الآثار تنتشر في بعض المحافظات المصرية بهدف بيعها وتهريبها والإثراء السريع من خلالها رغم العقوبات التي يفرضها القانون.