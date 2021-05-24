مصر.. أول تعليق على انتشار الفطر الأبيض والأسود

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر محمد النادي، إن الفطر الأبيض مرض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً في التهويل.

وطمأن في تصريحات لوسائل إعلام محلية المصريين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض كون الحالات تكاد تكون منعدمة، فضلًا عن أنه غير معد.

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وحول أعراض لقاح كورونا، أكد النادي أنه من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح، لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته.

كما أكد أن الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر شعروا بأعراض جانبية، والمنظمات المشرفة على اللقاح لم تحسم أمر الجرعة الثالثة.

وحذر من الوضع الوبائي حاليا، قائلًا: "نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبيراً والمستشفيات ما زالت ممتلئة".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة جديدة.