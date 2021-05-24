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مصر: رؤيتنا مشتركة مع الأردن حول تحقيق السلام الشامل

سامح شكري (أرشيفية من رويترز)

مصر: رؤيتنا مشتركة مع الأردن حول تحقيق السلام الشامل

عمّان: نرفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة تنسق مع عمّان للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك في عمّان مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه "يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، مشدداً: "لدينا رؤية مشتركة مع الأردن بشأن تحقيق السلام الشامل".

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"العمل على إنهاء الصراع"

كما لفت إلى أن "المواجهة بين حماس وإسرائيل تسببت بمعاناة إنسانية"، كاشفاً: "ننسق من أجل توفير المساعدات الفورية لقطاع غزة".

إلى ذلك أضاف شكري: "ننسق مع الأردن في التصدي للتحديات".

وأشار إلى أنه "يجب العمل على إنهاء الصراع والخروج من الدائرة المفرغة للعنف".

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

"لا حل دون تحقيق السلام الشامل"

من جهته أكد الصفدي أن "لا حل دون تحقيق السلام الشامل وفق القرارات الدولية والمبادرة العربية".

كما أوضح: "نرفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين". وقال: "نعمل على وقف الانتهاكات في الأقصى".

إلى ذلك أضاف أن "مصر أعلنت عن مشروع كبير لإعادة الإعمار في غزة".

من غزة (فرانس برس)
من غزة (فرانس برس)

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان توجه إلى عمّان أمس الأحد لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق بيان الخارجية المصرية.

وقف النار

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

من غزة (رويترز)
من غزة (رويترز)

وأوقعت جولة التصعيد الأخيرة ما يقارب 248 قتيلاً فلسطينياً بينهم العشرات من الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً على الجانب الإسرائيلي.

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