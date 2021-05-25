شاب مصري تشاجر مع والدته على المال.. فقتلها وشقيقته

شهدت قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا بمصر جريمة بشعة حيث أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته الصغرى من خلال توجيه طعنات لهما باستخدام سكين.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل إخطاراً يفيد بإشارة من غرفة النجدة الخاصة بمركز شرطة بني مزار بوجود بلاغ من أهالي قرية صندفا يفيد بمقتل سيدة وابنتها على يد نجلها.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث حيث تأكدت من مقتل سيدة وابنتها الصغرى باستخدام السكين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام التابعة للمركز.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة مع مباشرة النيابة للتحقيقات لكشف تفاصيل الجريمة. كما قامت الأجهزة بالقبض على الشاب بعد فراره من موقع الحادث.

وأكدت التحريات أن الأسرة "معروفة بالخلق الحسن والسيرة الطيبة"، ومع عودة الشاب إلى منزله بعد تغيّبه لأشهر، نشبت خلافات مع والدته وأسرته قبل وقوع الحادث بفترة قصيرة.

وأشار قطاع الأمن العام لوسائل إعلام محلية بأن الشاب طالب بمعهد خاص وهو دائم الخلاف مع والدته وشقيقته وعادةً ما يكون للجيران دور كبير في الصلح بينهم.

وأضافت التحريات أن الشاب تشاجر مع والدته ليلة وقوع الحادث بعد طلبه مبلغا ماليا منها، واشتد الشجار بينهما فتدخلت شقيقته الصغرى، ليقوم الشاب بإحضار سكين وقتل والدته وشقيقته والهروب من موقع الحادث.