.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله

متسول
المتهم

شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله

يجمع حوالي 50 ألف جنيه مصري شهريا حصيلة التسول

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على متسول ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخر بعمله وتمكنه من جمع مبلغ 50 ألف جنيه شهريا حصيلة التسول.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر، فيديو بثته صفحة على فيسبوك، لمتسول كان يشتري سجائر من أحد الأكشاك، ويطلب من مصور الفيديو العمل معه مقابل 200 جنيه يومياً أي ما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا، متفاخرا بعمله وبتدخينه لأفخم أنواع السجائر.

وفور انتشار الفيديو تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية من ضبطه متلبسا خلال قيامه بالتسول بأحد شوارع مدينة طلخا، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى ناصر ق. م. (56 عاما)، بدون عمل ومقيم شارع جمال عبدالناصر دائرة قسم أول بمحافظة المنيا وانتقل للإقامة بشارع أولاد عيد الغازي بندر بمدينة طلخا للعمل بالتسول .

وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا تسول وسرقة ونشل وتعاطي مخدرات وآداب عامة، وأنه مارس التسول في عدة محافظات أخرى مجاورة منها محافظة المنوفية.

مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب اليمن اليمن والحوثي مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب

وفي اعترافاته أمام أجهزة الأمن، أكد المتهم أنه يقوم بالتردد على الكشك الذي ظهر في الفيديو لتغيير المبالغ التي يحصل عليها وتجميدها حتى يسهل إيداعها في البنك، وأنه تحدث مع مصور الفيديو على سبيل الدعابة والفكاهة ولم يكن يعلم أنه سيتم نشره، مضيفا أنه يعمل في بيع الليمون.

وأمرت النيابة العامة باحتجاز المتهم على ذمة التحقيقات وتكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب
بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي
الأكثر قراءة
بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه بضع غرامات من بذورها قاتلة.. احذروا نواة هذه الفواكه
فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر فطر أبيض يزيح الأسود.. مرض يهدد بكارثة أخطر
حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح حارس ليفربول: يجب التخلص من محمد صلاح
تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز تعافت من كورونا.. خبر سيئ عن دلال عبد العزيز
يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية يبشر بخلاص من أمراض أهلكت العالم.. بحث عربي إلى العالمية
بعد الأبيض والأسود.. ظهور فطر أصفر أشد فتكاً بالهند بعد الأبيض والأسود.. ظهور فطر أصفر أشد فتكاً بالهند
قبل أن تذهب
وكالة الطاقة الذرية تمدد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر
وكالة الطاقة الذرية تمدد الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش لمدة شهر
اكتشف المزيد