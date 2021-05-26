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السيسي يطمئن هاتفيا على حالة شريف دسوقي.. ويوجه بصرف معاش استثنائي

شريف دسوقي

السيسي يطمئن هاتفيا على حالة شريف دسوقي.. ويوجه بصرف معاش استثنائي

تعرض لجرح غائر بقدمه أثناء تصويره فيلم "وقفة رجالة" اضطر الأطباء لبتر القدم بعد مرور أشهر تفاقمت فيها أمور الفنان الصحية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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تطورات متلاحقة تشهدها الحالة الصحية للفنان المصري شريف دسوقي، بعد أن تم بتر قدمه مساء الاثنين، إثر جراحة أجريت له، واضطر معها الأطباء إلى بتر القدم من أسفل الركبة.

وفي تطور جديد، اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحالة الصحية لشريف دسوقي في اتصال هاتفي أجراه مساء الثلاثاء، ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين عن الأمر، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اتصاله من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لشريف دسوقي.

وأكد أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ولذلك أصدرت نقابة الممثلين بيانا وجهت فيه الشكر للشركة المتحدة بعد تحملها لمصاريف العلاج كاملة.

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن قرار الرئيس السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان شريف الدسوقي تقديرا لدوره الفني.

ويعاني الفنان شريف دسوقي من مرض السكري، وتعرض لجرح غائر في قدمه أثناء تصويره فيلم "وقفة رجالة"، وظل يعالج لـ 8 أشهر حتى لا يتم بتر قدمه، إلا أنه بعد نجاح العلاج في المرة الأولى، اضطر الأطباء إلى بتر القدم بعد مرور أشهر تفاقمت فيها أمور الفنان الصحية.

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