مصادر العربية: قيادات إخوانية تملك استثمارات وأموالا في إيران

كشفت مصادر خاصة لـ" العربية " و " الحدث " أن قيادات من الاخوان قررت نقل مقرات إقامتهم في دول بأميركا اللاتينية و ماليزيا وتايلند، مشيرة الى أنهم فشلوا في الحصول على إقامات داخل لندن.

وأضافت المصادر أن تركيا ابلغت عددا من قيادات الاخوان بقرارات جديدة خلال الاسابيع الماضية من بينها الإفصاح عن اسباب خروج كميات كبيرة من الاموال التابعة لاخوان من أنقرة في وقت قليل ووضعوا قيودا جديدة على استقبال الاموال.

وكشفت المصادر عن مفاجات مشيرة الى أن قيادات من الاخوان لديهم استثمارات وأموال في ايران ضمن عدة دول مختلفة من بينها تركيا ولندن، وبعضهم قام بتصفية استثمارات لهم في دول اوروربية وقاموا بنقلها الى دول جديدة، كما قدموا افادات امنية جديدة لاستخبارات التركية بعدم ممارسة اي انشطة سياسية او تواصل سياسي مع اي جهة خارجية او عناصر من الاخوان بالخارج في مقابل بقاءهم

وعمدت بعض قيادات من الاخوان لتخصيص اموال كبيرة في مقابل شراء جنسيات اجنبية من اي دولة.