.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزة

German Chancellor Angela Merkel shakes hands with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi during a news conference at the Chancellery in Berlin, Germany, October 30, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke
السيسي وميركل خلال لقاء سابق بينهما (أرشيفية)
الشرق الأوسط

ميركل تتفق مع السيسي على ضرورة استمرار وقف النار في غزة

الرئيس المصري والمستشارة الألمانية يتفقان في اتصال عبر الفيديو على السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن السيسي وميركل اتفقا أيضاً على "السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية".

يأتي هذا بينما قال السيسي اليوم خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن التطورات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أعادت التأكيد على الحاجة لمحادثات مباشرة بينهما بمشاركة أميركية.

جانب من لقاء الرئيس السيسي والوزير بلينكن
جانب من لقاء الرئيس السيسي والوزير بلينكن

وقال بيان الرئاسة المصرية نقلاً عن السيسي "تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفین مجدداً إلى طاولة الحوار".

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات اليوم الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية: "تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار".

وأدت مصر دورا رئيسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوماً من القتال.

الدمار الذي خلفه القتال في غزة
الدمار الذي خلفه القتال في غزة
الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن بحثا الدور الأميركي في حل ملف سد النهضة مصر سد النهضة الرئاسة المصرية: السيسي وبلينكن بحثا الدور الأميركي في حل ملف سد النهضة

وقد قال بلينكن مخاطباً موظفي السفارة الأميركية في القاهرة، إن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان.

وأضاف: "لدينا في مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف، وإنهائه على نحو سريع نسبياً. والآن نعمل عن كثب معا لبناء شيء إيجابي".

ووصل بلينكن إلى القاهرة بعد زيارة القدس ورام الله، توجه لاحقاً إلى الأردن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 بدائل طبيعية لسكر التحلية الأبيض 5 بدائل طبيعية لسكر التحلية الأبيض
كويكب عملاق يمر قرب الأرض بسرعة 61 ألف كم/س الخميس كويكب عملاق يمر قرب الأرض بسرعة 61 ألف كم/س الخميس
الأكثر قراءة
كيف اكتُشفت وما حالتها الآن؟..ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بمصر تروي كيف اكتُشفت وما حالتها الآن؟..ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بمصر تروي
"يالا لم حاجتك".. مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان الاستوديو على عمروأديب
شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله شاهد متسولاً يتفاخر بحصيلته اليومية.. الأمن المصري اعتقله
وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم وزير الداخلية السعودي يستقبل رجل الأمن المتصدي لمعتدي منبر الحرم
أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق الواتساب وصلت أهم ميزة الكل ينتظرها في تطبيق الواتساب وصلت
بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه.. أول تعليق من الفنان المصري شريف دسوقي
قبل أن تذهب
نبأ سار للمتعافين من كورونا: أجسام مضادة مدى الحياة
نبأ سار للمتعافين من كورونا: أجسام مضادة مدى الحياة
اكتشف المزيد