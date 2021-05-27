مصر وجيبوتي: يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضة قريباً

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، ملفات المنطقة وسد النهضة وأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد الجانبان، خلال جلسة مباحثات اليوم الخميس في جيبوتي، على حتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة. وشدد السيسي على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية، لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

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تعزيز القدرات الإفريقية

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث عكست تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الإفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل.

وتم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين، حيث أشاد السيسي في هذا السياق بجهود جيلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

مكافحة الإرهاب

إلى ذلك تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجيبوتي، في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة بمنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن التعاون في ملف أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير الأمن والتنمية الاقتصادية، والتصدي لأية محاولة من أطراف من خارج الإقليم لفرض رؤيتهم على المنطقة.

وشهدت المباحثات أيضاً تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن جيلة الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتم التوافق بين الرئيسين المصري والجيبوتي على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم وفقاً للمرجعيات الدولية.

يذكر أن السيسي كان وصل إلى جيبوتي صبح اليوم الخميس في زيارة تعد الأولى من نوعها.