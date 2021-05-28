فيديو.. رفات موتى وجماجم بالطريق تثير الرعب في مصر

عثر مواطنون مصريون على رفات موتى وجماجم بشرية ملقاة أسفل طريق رئيسي في مصر.

بدورها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بعثور عدد من المواطنين بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية شمال البلاد على جماجم بشرية ورفات موتى، أسفل طريق "شبرا بنها الحر"الذي يربط القاهرة ببعض محافظات الدلتا.

وتبين من التحقيقات أن أحد الأشخاص قام بنقل الجماجم البشرية ورفات الموتى، من أجل بناء مقابر جديدة وألقى بها مع الركام والحطام أسفل الطريق.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في منطقة شبرا الخيمة، وهدمها وقرر نقل الجماجم البشرية ورفات الموتى منها وإلقاءها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

من جانبها، قامت السلطات بنقل الرفات وتكفين 10 جماجم بشرية، تمهيدا لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.