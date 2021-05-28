.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو.. رفات موتى وجماجم بالطريق تثير الرعب في مصر

فيديو لرفات وجماجم بشرية عثر عليها في مصر

فيديو.. رفات موتى وجماجم بالطريق تثير الرعب في مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

عثر مواطنون مصريون على رفات موتى وجماجم بشرية ملقاة أسفل طريق رئيسي في مصر.

بدورها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بعثور عدد من المواطنين بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية شمال البلاد على جماجم بشرية ورفات موتى، أسفل طريق "شبرا بنها الحر"الذي يربط القاهرة ببعض محافظات الدلتا.

وتبين من التحقيقات أن أحد الأشخاص قام بنقل الجماجم البشرية ورفات الموتى، من أجل بناء مقابر جديدة وألقى بها مع الركام والحطام أسفل الطريق.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في منطقة شبرا الخيمة، وهدمها وقرر نقل الجماجم البشرية ورفات الموتى منها وإلقاءها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

من جانبها، قامت السلطات بنقل الرفات وتكفين 10 جماجم بشرية، تمهيدا لنقلها ودفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
والد زوجة أبرز مرشحي إيران: من لا ينتخب ليس بمسلم والد زوجة أبرز مرشحي إيران: من لا ينتخب ليس بمسلم
سر حصول شقيقين سوريين على الجنسية المصرية.. أخ يكشف سر حصول شقيقين سوريين على الجنسية المصرية.. أخ يكشف
الأكثر قراءة
بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين
منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية
قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر
آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث آثار فرعونية في السعودية.. وبحث بموقع لرمسيس الثالث
قبل أن تذهب
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
"حماة النيل" رسالة بضرورة سرعة حل أزمتي سد النهضة والحدود مع إثيوبيا
اكتشف المزيد