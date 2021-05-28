لجنة حكومية مصرية: الفطر الأسود غير منتشر وغير معدٍ

أكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر الدكتورة وجيدة أنور، أن الوضع الوبائي في البلاد بشأن فيروس كورونا لا يزيد بل يتسم بالاستقرار، لافتة إلى أن الوفيات تقل، ولكن الإصابات ما زالت مستقرة ولا تزيد، موضحة ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال مداخلة على فضائية مصرية، أنه لا يوجد داعٍ للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر، حيث إن الفطر موجود في الطبيعة حولنا ولا يعدي، حيث إنه إذا كان لدى شخص مناعة ضعيفة وأصيب بالفطر الأسود فإنه لا يعدي الشخص السليم.

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حول أسباب الإصابة بالفطر الأسود، قالت عضو اللجنة المصرية للفيروسات، إن بعض الناس تسيء استخدام الأدوية، والبعض يستخدم المضادات الحيوية بشكل خاطئ مما يؤثر على الجهاز المناعي بالجسم.

ولفتت إلى أنه لا يوجد حالات إصابة بالفطر الأسود في مصر، ولكنها موجودة في الهند، موضحة أن بروتوكولات العلاج والنظام الصحي في مصر واضح ولا يوجد سوء استخدام للأدوية، كما أن أسلوب العلاج ومنع العدوى مختلف في مصر عن البلدان الأخرى.