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غرق واختنق.. رحلة تنهي حياة مدير استخبارات سابق في مصر

المسؤول الراحل

غرق واختنق.. رحلة تنهي حياة مدير استخبارات سابق في مصر

جرى إخطار السفارة الأوكرانية بالقاهرة بالحادث وفتحت السلطات تحقيقاً

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دبي - العربية.نت

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لقي مدير جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق مصرعه، غرقاً في أحد الشواطئ الواقعة على خليج العقبة، بسواحل مدينة دهب بجنوب سيناء.

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فقد تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، أمس الجمعة، بلاغاً من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة فيكتور هفوذد، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أوكراني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم (ER315593)، وعثر عليه غارقًا بعد أن حاول القيام برحلة غطس في إحدى القرى السياحية.

كما تبين أن المتوفى مواليد 24 مايو 1959، وكان يعمل رئيسا لجهاز المخابرات الأوكرانية، ويقيم في دهب بجنوب سيناء منذ فترة، ويعمل في أحد مراكز الغطس بالمدينة، ويدعى بين المواطنين باسم ادفنشر (Adventure).

جواز سفر الراحل
جواز سفر الراحل

"اسفكسيا الغرق"

بدوره، أوضح مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، أن المتوفى وصل إلى مستشفى دهب العام ظهر الجمعة، وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.

إلى ذلك، جرى إخطار السفارة الأوكرانية بالقاهرة بالحادث، وأمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بالتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي إلى مستشفى دهب لتحديد سبب الوفاة.

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