حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة

مأساة إنسانية شهدتها قرية مصرية، حيث عثر الأهالي على جثث 4 أطفال داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق.

وعثر أهالي عزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، على جثث 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات، ملقاه داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق الرئيسي في القرية.

إغلاق محكم لكافة منافذ السيارة

كما كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن السيارة مملوكة لوالد أحد الأطفال المتوفين، وأنها مغلقة من الداخل، ولا توجد آثار لعنف على جثث الأطفال، ما رجح وفاتهم خنقا لبقائهم داخل السيارة لفترة طويلة، خاصة مع إغلاق كافة منافذ السيارة وصعوبة فتحها من الداخل.

ورجحت التحريات قيام أحد الأشخاص باصطحاب الأطفال في السيارة وتركهم بداخلها، ما أدى لاختناقهم ووفاتهم، فيما قررت السلطات استدعاء مالك السيارة وأسر الأطفال للاستماع لأقوالهم، للكشف عن ملابسات الحادث

تم إخطار النيابة التي أمرت بدفن جثث الأطفال تولت التحقيق.