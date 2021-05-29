مات غرقاً.. مصر تكشف تفاصيل وفاة رئيس مخابرات أوكرانيا بسيناء

كشف النائب العام المصري، السبت، تفاصيل مصرع رئيس المخابرات الأوكراني الأسبق غرقا في سيناء.

وقال في بيان إن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مستشفى دهب المركزي بجنوب سيناء أمس الجمعة، يُفيد باستقباله جثمان أوكراني الجنسية إثر توفيه غرقا.

كما قال إن صديقا للمتوفى أوكراني الجنسية، كان برفقته خلال غوصهما على عمق أربعين مترا فُوجئ بالمتوفى يصعد إلى سطح الماء بسرعة زائدة فحاول إيقافه خشية على حياته فلم يُفلح، مضيفا أنه بوصولهما إلى السطح نزع المتوفى جهاز التنفس عنه وكان لا يزال على قيد الحياة، فحاول إسعافه وتمكن وغطاس مصري آخر من إخراجه إلى الشاطئ وتوليا إسعافه ولكنه تُوفي إثر نقله إلى المستشفى.

وأكد عدم اتهامه أحدا في الوفاة، وأنها لا يعتريها أية شبهة جنائية.

بدوره، ذكر بيان النائب العام أن النيابة سألت صديق المتوفى ومالك مركز الغوص الذي استخدم المتوفى معدّاته يوم الواقعة، والمدربَ الذي كان برفقتهما، فأكدوا أن المتوفى حائز على رخصة دولية تُجيز له الغوص على عمق مئة متر تحت سطح الماء، وأن وفاته جاءت نتيجة إعيائه الشديد إثر صعوده المفاجئ إلى السطح، مؤكدين أنه لا شبهة جنائية فيها، وكذلك أكدت تحريات الشرطة.

زُرقة في عنقه ووجهه

وناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى فلم تلحظ فيه أية إصابات ظاهرة، وتبينت زُرقة في عنقه ووجهه وخروج إفرازات من فمه وبقعاً حمراء في قدميه وظهره، فيما أكد بيان النائب العام أن النيابة أخطرت السفارة الأوكرانية بالواقعة لإرسال مندوب رسمي عنها لحضور إجراءات التحقيق، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان بيانًا لسبب وفاته، كما أرسلت معدات الغوص التي كان يستخدمها إلى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لفحصها بيانا لمدى صلاحيتها للاستخدام في العمق الذي كان قد وصله المتوفى، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى أمس الجمعة، بلاغاً من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة فيكتور هفوذد، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أوكراني الجنسية، غارقًا بعد أن حاول القيام برحلة غطس في إحدى القرى السياحية.

وتبين أن المتوفى مواليد 24 مايو 1959، وكان يعمل رئيسا لجهاز المخابرات الأوكرانية، ويقيم في دهب بجنوب سيناء منذ فترة.