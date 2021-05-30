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اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة

الحكومة المصرية تنفي انتشار مرض الفطر الأسود
إصابة بالفطر الأسود (أرشيفية)

اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة

4 حالات ستخضع لجراحات إزالة أجزاء مصابة بالفطر الأسود

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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كشفت مصادر مصرية ظهور 7 حالات مصابة بالفطر الأسود في محافظتي الشرقية والغربية.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق شمال مصر لـ"العربية.نت" إن مستشفيات الجامعة استقبلت 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، يجري علاجهم حاليا، منهم 3 حالات مستقرة، و4 حالات ستخضع لجراحات إزالة أجزاء مصابة بالفطر، موضحا أن سبب الإصابة يرجع لضعف الجهاز المناعي.

في سياق متصل، تبين إصابة شاب يدعى أحمد شحاتة يقيم في مدينة طنطا بمحافظة الغربية بالفطر الأسود، وتدهور حالته بعدما أصاب الفطر عينه وفمه وأنفه، وكشف أقارب الشاب أنه كان يعالج من كورونا وتعافي من الفيروس ولكنه أصيب بالفطر.

وكانت السلطات المصرية قد قررت تجهيز غرف عزل للمصابين في مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح شمال البلاد، وهو نفس المستشفى الذي استخدم لمصابي كورونا سابقاً.

مصابون بالفطر الأسود في الهند (فرانس برس)
مصابون بالفطر الأسود في الهند (فرانس برس)

وطالبت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب المصري، وزيرة الصحة بسرعة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة المرض الجديد، مضيفة في تصريح سابق لـ "العربية.نت" أنها دعت الوزارة لوضع خطة شاملة تتضمن سرعة رصد واكتشاف المرض ومن ثم إعداد بروتوكول علاج خاص ومناسب.

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يُشار إلى أن "الفطر الأسود" ظهرت إصابات عديدة به في الهند مؤخرا، ويحدث المرض بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة.

ويُصاب الشخص بداء الفطريات عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية، التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين.

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