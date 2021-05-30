مذكرات تفاهم بين إم بي سي والمتحدة للخدمات في مصر

شهدت العاصمة المصرية القاهرة ظهر اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم بين مجموعة قنوات أم بي سي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى للإعلانات الخارجية، وتختص بالعمل المشترك على تطوير إعلانات "الأوت دور" في مصر، حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، فيما تشمل المذكرة الثانية التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول: محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازم من خلال الشركات التابعة للشركة المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

ويتضمن المحور الثاني الشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث في مذكرة التفاهم الثانية بحصول إم بي سي على حقوق استغلال وتوزيع مصنفات فنية من إنتاج الشركة المتحدة سيتم تحديدها بين الطرفين.

حضر توقيع مذكرات التفاهم، سام برنت الرئيس التنفيذي لـ" إم بي سي " وحسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، ومحمد الخريجي رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية.