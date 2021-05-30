بالفيديو.. خروج عربة قطار عن القضبان ببني سويف جنوب القاهرة

تسبب خروج بوجي واحدة من عربات قطار الصعيد رقم 833 القادم من المنيا إلى القاهرة عن القضبان، اليوم الأحد، بالقرب من محطة سكة حديد بمدينة ببا التي تقع جنوب محافظة بني سويف، ما تسبب في تعطل حركة القطارات.

ومن جهتها انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

بيان الهيئة

"أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء قيام قطار رقم 833 روسي أسوان/ القاهرة من محطة ببا الساعة 15.33سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 علي الخط النازل ولا يوجد إصابات أو تلفيات ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي أسوان / القاهرة عند محطة ببا.

وقامت الهيئة بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من علي الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلي الموقع لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة".

شهدت مصر هذه الأيام حوادث متتالية للقطارات كأنه مسلسل رمضاني من حلقات متصلة، فقد خرج، اليوم السبت، قطار "المنصورة – دمياط"، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية.

مقتل العشرات بحادث تصادم

وفي فبراير الماضي، قتل وجرح العشرات، في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج الواقعة في صعيد مصر.

يذكر أنه لدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.