15.7 مليون سيدة بمصر خضعن لفحوصات ضمن مبادرة "صحة المرأة"

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة، هالة زايد، اليوم الأحد، أن 15 مليونا و732 ألفاً و618 سيدة في مصر خضعن حتى الآن لفحوصات طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في يوليو 2019.

من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (كالسكري، وضغط الدم) بالإضافة لقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن. كما يتم ضمن المبادرة توعية النساء بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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وأشار مجاهد إلى توفير خدمات الفحص للسيدات في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لـ"مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية المختلفة، بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

ولفت مجاهد إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان.

وأضاف أنه تمت إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم هذه المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة عبر التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات.

وذكر أنه يتم العمل بهذه المبادرة من خلال أكثر من 3000 وحدة صحية على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللواتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مضيفاً أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال موقع الوزارة.