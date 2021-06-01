.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر

حريق رجل يحرق نفسه (تعبيرية istock
تعبيرية (آيستوك)

أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر

المتهمان قاما بخنق الرجل قبل حرق جثته للتغطية على جريمتهما

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

نشر في: آخر تحديث:

في جريمة بشعة هزت مدينة أسوان في مصر، أقدم شابان على حرق جثة رجل مسن لإخفاء آثار جريمتهما، بعد سرقة منزله.

وتلقى مدير مباحث مدينة أسوان، اللواء أحمد الراوي، بلاغاً من أهالي منطقة السوق، بالعثور على جثة رجل مسن متفحمة داخل منزله.

جريمة تهز اليمن.. أب يلقي بنفسه وأطفاله من فوق جبل اليمن جريمة تهز اليمن.. أب يلقي بنفسه وأطفاله من فوق جبل

وتوجهت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبعد معاينتهم للموقع تبين لهم أن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً.

إلى ذلك، نقلت جثة المسن المتفحمة إلى المشرحة، وتبين من خلال تحريات القوات الأمنية أن شابين قاما بخنقه بعد سرقة محتويات منزله، وأشعلا النيران في جثته حتى تفحمت.

الأمن المصري
الأمن المصري

كما تمكن فريق المباحث من تحديد مكان الشابين والقبض عليهما، واعترفا بارتكابهما الجريمة بدافع السرقة.

ومن جهتها، قررت نيابة مدينة كوم أمبو حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد