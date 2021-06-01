أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر

في جريمة بشعة هزت مدينة أسوان في مصر، أقدم شابان على حرق جثة رجل مسن لإخفاء آثار جريمتهما، بعد سرقة منزله.

وتلقى مدير مباحث مدينة أسوان، اللواء أحمد الراوي، بلاغاً من أهالي منطقة السوق، بالعثور على جثة رجل مسن متفحمة داخل منزله.

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وتوجهت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبعد معاينتهم للموقع تبين لهم أن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً.

إلى ذلك، نقلت جثة المسن المتفحمة إلى المشرحة، وتبين من خلال تحريات القوات الأمنية أن شابين قاما بخنقه بعد سرقة محتويات منزله، وأشعلا النيران في جثته حتى تفحمت.

كما تمكن فريق المباحث من تحديد مكان الشابين والقبض عليهما، واعترفا بارتكابهما الجريمة بدافع السرقة.

ومن جهتها، قررت نيابة مدينة كوم أمبو حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.