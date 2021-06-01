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مصر: دعونا الفصائل الفلسطينية لاجتماع موحد في القاهرة

القاهرة (رويترز)
من القاهرة (أرشيفية- رويترز)

مصر: دعونا الفصائل الفلسطينية لاجتماع موحد في القاهرة

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دبي- العربية.نت

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أكدت مصر دعوتها الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل في القاهرة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

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فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حركة حماس طلبت من مدير المخابرات المصري عقد اجتماع الفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت مصادر العربية أفادت مساء أمس الاثنين، بأن الوفد الأمني المصري الذي زار الأراضي الفلسطينية سابقا حصل على موافقة على عقد اجتماع مباشر بين حركتي فتح وحماس. كما أضافت أن هناك توافقاً مبدئياً على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة.

دور مصري حيوي

يذكر أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، كان وصل إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار، قبل أن يغادر عصر أمس، في زيارة هي الأولى لرئيس مخابرات مصري إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه المسؤولين بمواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

من غزة (أسوشييتد برس)
من غزة (أسوشييتد برس)

وكانت مصر دفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءا من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين الطرفين.

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